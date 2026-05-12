Almacenes Exito Aktie
ISIN: COG31PA00044
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Almacenes Exito gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Almacenes Exito lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Almacenes Exito die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 75,25 COP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Almacenes Exito 71,77 COP je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5.516,10 Milliarden COP – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Almacenes Exito 5.404,64 Milliarden COP erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 490,39 COP im Vergleich zu 456,22 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23.044,92 Milliarden COP, gegenüber 22.008,36 Milliarden COP im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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