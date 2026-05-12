Ausblick: Almacenes Exito gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Almacenes Exito lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Almacenes Exito die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 75,25 COP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Almacenes Exito 71,77 COP je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5.516,10 Milliarden COP – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Almacenes Exito 5.404,64 Milliarden COP erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 490,39 COP im Vergleich zu 456,22 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23.044,92 Milliarden COP, gegenüber 22.008,36 Milliarden COP im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at