Ausblick: Almawarid Manpower Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Almawarid Manpower Company Registered wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,88 SAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,43 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 713,0 Millionen SAR aus – das entspräche einem Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 770,5 Millionen SAR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,87 SAR im Vergleich zu 4,77 SAR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,59 Milliarden SAR, gegenüber 2,03 Milliarden SAR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at