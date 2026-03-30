Almawarid Manpower Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A40HXF / ISIN: SA15QH00SKH0
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Almawarid Manpower Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Almawarid Manpower Company Registered wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,88 SAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,43 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 713,0 Millionen SAR aus – das entspräche einem Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 770,5 Millionen SAR in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,87 SAR im Vergleich zu 4,77 SAR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,59 Milliarden SAR, gegenüber 2,03 Milliarden SAR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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