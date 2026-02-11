Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alnylam Pharmaceuticals veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alnylam Pharmaceuticals einen Verlust von -0,650 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Alnylam Pharmaceuticals 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 93,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alnylam Pharmaceuticals 593,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,25 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at