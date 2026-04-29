Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alnylam Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,895 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 87,74 Prozent auf 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Alnylam Pharmaceuticals noch 594,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,56 Milliarden USD, gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at