Alpcot B wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Alpcot B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,022 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alpcot B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 32,7 Millionen SEK im Vergleich zu 29,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,092 SEK je Aktie, gegenüber 0,030 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 125,5 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 127,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net