Alpcot b Aktie
WKN DE: A3DACG / ISIN: SE0016845655
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alpcot B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alpcot B wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Alpcot B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,022 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alpcot B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 32,7 Millionen SEK im Vergleich zu 29,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,092 SEK je Aktie, gegenüber 0,030 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 125,5 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 127,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alpcot Holding AB Registered Shs -B-
|
18.11.26
|Ausblick: Alpcot B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Alpcot B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.26
|Ausblick: Alpcot B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Alpcot B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Alpcot Holding AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Alpcot Holding AB Registered Shs -B-
|0,08
|-3,96%