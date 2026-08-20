Ausblick: Alpcot B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alpcot B wird am 21.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,019 SEK je Aktie gegenüber -0,060 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 31,6 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpcot B einen Umsatz von 27,6 Millionen SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,112 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 131,4 Millionen SEK, gegenüber 127,3 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at