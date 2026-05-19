Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alpha Bank AE (spons ADRs) wird am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,026 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,32 Prozent auf 674,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,29 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at