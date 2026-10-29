Alpha Bank AE Aktie
WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Alpha Bank AE (spons ADRs) wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,029 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 704,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 47,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 2,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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