Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Bank AE (spons ADRs) äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass Alpha Bank AE (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 48,84 Prozent auf 696,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alpha Bank AE (spons ADRs) noch 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,121 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,110 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at