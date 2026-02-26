Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Bank AE (spons ADRs) wird am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 674,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 51,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpha Bank AE (spons ADRs) einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,58 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at