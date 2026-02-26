Ausblick: ALPHA BANK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ALPHA BANK präsentiert am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,097 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ALPHA BANK 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 55,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 572,6 Millionen EUR gegenüber 1,29 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,364 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden EUR, gegenüber 5,02 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at