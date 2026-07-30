Ausblick: ALPHA BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ALPHA BANK wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,109 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 49,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei ALPHA BANK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 611,2 Millionen EUR aus.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,45 Milliarden EUR, gegenüber 4,69 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at