ALPHA BANK Aktie
WKN DE: A41BU7 / ISIN: GRS830003000
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: ALPHA BANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ALPHA BANK wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,103 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPHA BANK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 EUR in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 45,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 626,3 Millionen EUR aus.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 EUR je Aktie, gegenüber 0,380 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 4,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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