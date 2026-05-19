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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: ALPHA BANK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ALPHA BANK präsentiert am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,088 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ALPHA BANK 0,080 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ALPHA BANK in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 576,6 Millionen EUR im Vergleich zu 1,19 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,417 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,380 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,43 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,69 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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