Ausblick: Alpha Cognition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alpha Cognition äußert sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,960 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,115 USD im Vergleich zu -2,020 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 10,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at