Ausblick: Alpha Cognition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Cognition veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,387 USD. Das entspräche einem Verlust von 197,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alpha Cognition für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,4 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,367 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,4 Millionen USD, gegenüber 10,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at