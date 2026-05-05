Alpha & Omega Semiconductor Aktie

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WKN DE: A1CXBR / ISIN: BMG6331P1041

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Alpha Omega Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alpha Omega Semiconductor wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,360 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 160,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,6 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,627 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,300 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 676,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 696,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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