Ausblick: Alpha Omega Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Omega Semiconductor öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,083 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Alpha Omega Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 160,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,150 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 660,0 Millionen USD, gegenüber 696,2 Millionen USD im Vorjahr.

