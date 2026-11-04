Ausblick: Alpha Omega Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Omega Semiconductor wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alpha Omega Semiconductor in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 176,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 182,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,553 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 698,1 Millionen USD, gegenüber 678,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net