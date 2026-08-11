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WKN DE: A1CXBR / ISIN: BMG6331P1041

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Alpha Omega Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alpha Omega Semiconductor veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alpha Omega Semiconductor im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,580 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 176,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 168,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,734 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -3,300 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 676,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 696,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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