Alpha Teknova Aktie
WKN DE: A3CS7X / ISIN: US02080L1026
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alpha Teknova informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Alpha Teknova präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,074 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,301 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 40,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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