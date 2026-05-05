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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Alpha Teknova stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alpha Teknova stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Alpha Teknova 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alpha Teknova 9,8 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,349 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 43,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 40,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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