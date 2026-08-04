Alpha Teknova Aktie
WKN DE: A3CS7X / ISIN: US02080L1026
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alpha Teknova stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alpha Teknova wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,083 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpha Teknova einen Umsatz von 10,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,335 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 43,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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