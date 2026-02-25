Ausblick: Alpha Teknova zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alpha Teknova wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,093 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,45 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,7 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,330 USD, gegenüber -0,570 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 40,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at