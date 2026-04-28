Ausblick: Alphabet A (ex Google) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alphabet A (ex Google) wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 47 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,63 USD. Dies würde einer Verringerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alphabet A (ex Google) 2,81 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 47 Analysten einen Zuwachs von 18,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 106,98 Milliarden USD gegenüber 89,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 58 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,57 USD je Aktie, gegenüber 10,81 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 60 Analysten durchschnittlich bei 472,55 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 402,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at