Ausblick: Alphabet A (ex Google) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alphabet A (ex Google) lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 46 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 46 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,01 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 21,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 96,54 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 54 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,81 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 58 Analysten auf durchschnittlich 488,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 402,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at