Ausblick: Alphabet A (ex Google) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 42 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 53 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,69 USD, gegenüber 4,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 47 Analysten durchschnittlich auf 304,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at