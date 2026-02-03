Ausblick: Alphabet A (ex Google) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphabet A (ex Google) stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

49 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Alphabet A (ex Google) 47 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 96,45 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 63 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 67 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 400,27 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at