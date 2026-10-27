Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alphabet A (ex Google) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Alphabet A (ex Google) veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 50 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet.
47 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,55 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alphabet A (ex Google) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,91 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 57 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 59 Analysten durchschnittlich auf 499,26 Milliarden USD, gegenüber 402,96 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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