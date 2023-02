Ausblick: Alphabet präsentiert Quartalsergebnisse

Alphabet C (ex Google) wird am 02.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet.

36 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 75,33 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,18 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 47 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,72 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,61 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 40 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 282,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 257,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at