Ausblick: Alphatec stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alphatec stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 211,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 762,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 611,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at