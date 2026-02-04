Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Alpine präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alpine präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpine einen Umsatz von 13,8 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,227 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 59,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 52,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
