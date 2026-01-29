Ausblick: Alps Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alps Electric lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Alps Electric soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at