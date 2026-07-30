Ausblick: Alps Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alps Electric gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,705 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alps Electric noch ein Verlust pro Aktie von -13,760 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 244,78 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 143,70 JPY im Vergleich zu 134,77 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1.044,39 Milliarden JPY, gegenüber 1.019,46 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at