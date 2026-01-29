Alps Electric Aktie

Alps Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856461 / ISIN: JP3126400005

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Alps Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alps Electric wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,48 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,27 JPY erwirtschaftet worden.

Alps Electric soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,70 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 108,11 JPY, gegenüber 184,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 987,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 990,41 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alps Electric Co. Ltd.

Analysen zu Alps Electric Co. Ltd.

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
