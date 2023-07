Ausblick: Alps Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alps Electric lässt sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alps Electric die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alps Electric für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -13,636 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alps Electric in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 208,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 204,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 100,15 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 55,77 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 932,18 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 933,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at