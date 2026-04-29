Ausblick: Alps Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alps Electric wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,054 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 6,32 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at