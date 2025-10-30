Ausblick: Alps Electric präsentiert Quartalsergebnisse

Alps Electric wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,461 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,64 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Alps Electric noch 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,939 USD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 6,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at