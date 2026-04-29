Ausblick: Alps Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alps Electric präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,27 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 96,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 135,80 JPY erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,97 Prozent auf 242,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 249,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 116,65 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 184,00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.000,38 Milliarden JPY, gegenüber 990,41 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at