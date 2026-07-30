Ausblick: Alps Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alps Electric lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alps Electric noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,87 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,79 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 6,52 Milliarden USD, gegenüber 6,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at