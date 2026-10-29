Alps Electric Aktie
WKN: 868587 / ISIN: US0210902047
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alps Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alps Electric veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,567 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,86 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 6,84 Milliarden USD im Vergleich zu 6,77 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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