Alsea SAB de CV Aktie

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WKN DE: A0JL36 / ISIN: MXP001391012

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alsea SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alsea SAB de CV wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,363 MXN. Dies würde einem Zuwachs von 29,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alsea SAB de CV 0,280 MXN je Aktie vermeldete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent auf 20,21 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,03 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,79 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 89,22 Milliarden MXN, gegenüber 85,36 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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