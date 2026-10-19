Alsea SAB de CV Aktie
WKN DE: A0JL36 / ISIN: MXP001391012
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alsea SAB de CV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alsea SAB de CV lädt am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,855 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alsea SAB de CV 1,00 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,34 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,15 Milliarden MXN umgesetzt.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,17 MXN, gegenüber 2,79 MXN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 85,91 Milliarden MXN im Vergleich zu 85,36 Milliarden MXN im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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