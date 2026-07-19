Ausblick: Alsea SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alsea SAB de CV äußert sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,807 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alsea SAB de CV 1,41 MXN je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 21,47 Milliarden MXN gegenüber 21,47 Milliarden MXN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,01 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,48 MXN je Aktie, gegenüber 2,79 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 87,99 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 85,36 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at