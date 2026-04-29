Ausblick: AltaGas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AltaGas präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AltaGas ein EPS von 1,31 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,88 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,13 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,38 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,48 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,95 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 12,55 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at