AltaGas Aktie
WKN DE: A1C08S / ISIN: CA0213611001
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: AltaGas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AltaGas äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,156 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,69 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 CAD im Vergleich zu 2,48 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,09 Milliarden CAD, gegenüber 12,55 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AltaGas Ltd
|
28.10.26
|Ausblick: AltaGas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: AltaGas legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AltaGas präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: AltaGas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AltaGas Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AltaGas Ltd
|35,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.