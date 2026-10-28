Ausblick: AltaGas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AltaGas äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,156 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,69 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 CAD im Vergleich zu 2,48 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,09 Milliarden CAD, gegenüber 12,55 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at