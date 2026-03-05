Ausblick: AltaGas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AltaGas wird am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass AltaGas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,760 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 CAD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,54 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,26 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,95 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 12,98 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 12,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at