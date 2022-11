Ausblick: Altair Engineering A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Altair Engineering A präsentiert in der am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,007 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,64 Prozent verringert. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 117,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 121,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,716 USD je Aktie, gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 558,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 532,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at