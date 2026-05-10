AlTi Global Aktie

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WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: AlTi Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AlTi Global wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass AlTi Global im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 63,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,540 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 299,8 Millionen USD, gegenüber 256,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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