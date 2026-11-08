AlTi Global Aktie
WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: AlTi Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AlTi Global wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AlTi Global in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 65,8 Millionen USD im Vergleich zu 57,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus. Im Vorjahr waren -1,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 299,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 256,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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